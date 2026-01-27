La borrasca Joseph irrumpe en Tarragona con lluvia y viento… y la nieve apunta a cotas bajas

La borrasca Joseph ya se deja notar en Tarragona y marcará el tiempo durante buena parte de la semana. Este martes por la tarde se espera un episodio de lluvias generalizadas, con un 100% de probabilidad de precipitaciones, que podrían ir acompañadas de tormentas, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). El mal tiempo llega cuando el territorio aún arrastra los efectos de los últimos temporales.

Uno de los principales focos de atención está en el temporal marítimo. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activado el aviso amarillo por fenómenos costeros en el litoral tarraconense, con olas que podrían superar puntualmente los 2,5 metros, especialmente entre la tarde de este martes y la madrugada del miércoles. A este escenario se suma el viento de mistral, que podría soplar con fuerza en el sur de la provincia.

Las lluvias, aunque no se esperan especialmente intensas, serán persistentes durante la jornada del martes y parte del miércoles. Para mañana, la probabilidad de precipitación se mantiene elevada, en torno al 80%, mientras que el jueves aún alcanzará el 65%, antes de ir perdiendo fuerza a medida que avance la semana.

El otro gran protagonista será el descenso de las temperaturas. A partir de este miércoles, los termómetros caerán de forma puntual, con máximas que rondarán los 8 grados y mínimas que podrían bajar considerablemente en algunos puntos del interior. Además, este enfriamiento reabre la puerta a un fenómeno muy esperado, la nieve.

Según las previsiones, la cota de nieve podría situarse entre los 700 y los 800 metros durante la madrugada del miércoles, lo que deja abierta la posibilidad de nevadas en zonas de montaña de la provincia. El episodio invernal se alargará al menos hasta el jueves, mientras que de cara al fin de semana se espera una estabilización del tiempo, con menos nubosidad y, en principio, sin lluvias.