Posibilidad de nieve en Tarragona: las comarcas que podrían ver copos a cotas bajas este sábado

Este fin de semana se presenta con tiempo muy cambiante en la demarcación de Tarragona, con posibilidad de nevadas débiles el sábado, especialmente en zonas del Priorat, en el Camp de Tarragona, y del Montsià, en las Terres de l’Ebre, según las previsiones del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat).

Durante la madrugada y hasta primera hora de la mañana del sábado se esperan lluvias débiles y dispersas en gran parte del territorio, aunque la probabilidad aumentará en áreas del interior con el descenso de la cota de nieve, que se situará en torno a los 700‑900 metros, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las máximas del sábado podrían rondar los 10 °C y las mínimas los 5 °C, condiciones que favorecen la inestabilidad y la mezcla de lluvia y nieve. Este episodio se produce pocas semanas después de que la provincia de Tarragona se despertara cubierta de blanco en varios puntos interiores como la Conca de Barberà, el Priorat o incluso en ciudades como Tarragona o Reus donde la nieve sorprendió a muchos vecinos.

Para el domingo se espera una mejora relativa, con más sol y menos probabilidad de precipitación, aunque las temperaturas seguirán bajas y el viento soplará con rachas moderadas a fuertes en buena parte de la demarcación tarraconense. El ambiente será más estable que el sábado, pero la inestabilidad no desaparecerá del todo, y aún se pueden registrar chubascos dispersos en zonas del interior de la provincia.

De cara al lunes y al martes, los modelos meteorológicos anticipan la llegada de la borrasca Ingrid. Aunque su impacto directo en Tarragona podría ser menor que en el norte o el oeste peninsular, la inestabilidad y las precipitaciones serán protagonistas durante buena parte de la próxima semana, por lo que habrá que volver a sacar los paraguas.