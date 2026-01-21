Tarragona, sin trenes: el accidente mortal de Gelida paraliza Rodalies en toda Cataluña

Tarragona y el conjunto de Cataluña se han quedado este miércoles sin servicio de Rodalies tras el grave accidente ferroviario ocurrido la noche del martes en Gelida (Alt Penedès), donde un tren de la línea R4 ha chocado contra un muro de contención caído sobre la vía. El siniestro ha provocado la muerte de una persona y ha dejado 37 heridos, cinco de ellos graves, y ha llevado a Adif a suspender completamente la circulación ferroviaria hasta verificar la seguridad de toda la red tras el temporal.

El accidente se ha producido a las 21.02 horas en el tramo entre Gelida y Sant Sadurní d’Anoia, cuando un convoy que cubría el trayecto entre Sant Vicenç de Calders y Manresa ha impactado frontalmente contra el muro, presuntamente desprendido a causa de las intensas lluvias.

Como consecuencia del choque, el primer vagón ha quedado gravemente deformado y el tren ha descarrilado parcialmente. Renfe ha informado inicialmente de que la víctima mortal podría ser el maquinista, aunque posteriormente ha precisado que se trata de una persona que viajaba en la cabina, a la espera de confirmación oficial.

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha movilizado 37 ambulancias y los Bombers de la Generalitat han desplegado 38 dotaciones con unos 70 efectivos, además de un equipo conjunto de ambos cuerpos. Los Mossos d’Esquadra han activado una quincena de patrullas y el 112 ha recibido 28 llamadas. Protección Civil ha situado en alerta el plan Ferrocat mientras los equipos de rescate han apuntalado el muro y el convoy, han evacuado a los heridos y han excarcelado a una persona atrapada en el interior del tren.

Según el balance facilitado por la consellera de Interior, Núria Parlon, cinco heridos graves han sido trasladados a los hospitales de Bellvitge, Vall d’Hebron, Mútua de Terrassa y Moisès Broggi, mientras que seis personas han resultado menos graves y 26 han sufrido heridas leves. La mayoría de los afectados viajaban en el primer vagón.

La jueza de guardia de Vilafranca del Penedès se ha desplazado al lugar del siniestro para proceder al levantamiento del cadáver, mientras que los Mossos han activado la unidad de drones para documentar la escena y preservar la zona de cara a la investigación judicial.

A raíz del accidente de Gelida y de otro descarrilamiento sin heridos ocurrido horas antes en la línea RG1, entre Blanes y Maçanet, Adif ha decidido suspender todo el servicio de Rodalies en Cataluña. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha confirmado de madrugada que no circulará ningún tren hasta que se compruebe la seguridad de la infraestructura ferroviaria, un proceso que incluye “marchas blancas”, pruebas con trenes sin pasajeros para detectar posibles daños tras el temporal Harry.

Renfe ha recomendado a los usuarios el uso de medios de transporte alternativos, aunque muchos viajeros se han encontrado con la suspensión del servicio al llegar a sus estaciones. Desde Territori se aconseja recurrir a FGC, metro o autobuses interurbanos cuando sea posible, así como evitar desplazamientos.