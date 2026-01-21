El AVE que pasa por Tarragona recupera los 300 km/h: Adif levanta las limitaciones de velocidad

Adif ha levantado la mayoría de las limitaciones de velocidad temporal en la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona, que pasa por Tarragona, lo que permite que los trenes vuelvan a circular a 300 km/h en casi todo el trayecto. Solo permanecen restricciones puntuales a 230 km/h en cuatro puntos concretos, previstos para ser revisados esta noche.

La medida llega tras una revisión nocturna de los técnicos de Adif en el tramo entre Madrid y Calatayud que había sufrido una reducción de velocidad preventiva después de que maquinistas alertaran de “baches” en la vía, en un contexto de máxima atención por los recientes accidentes ferroviarios en el país. Si las inspecciones confirman la seguridad de esos pocos puntos aún restringidos, la velocidad habitual de 300 km/h será reinstaurada de forma completa en las próximas horas.

La suspensión de las limitaciones era una medida de precaución adoptada por Adif después del grave accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), donde dos trenes de alta velocidad colisionaron y descarrilaron causando, hasta el momento, al menos 42 víctimas mortales y decenas de heridos, mientras continúa la investigación para esclarecer las causas del siniestro.

El accidente en Adamuz ha sido uno de los más trágicos de la historia reciente del ferrocarril en España, con uno de los trenes (un convoy Iryo procedente de Málaga) que sufrió el descarrilamiento de varios vagones antes de colisionar con otro tren de Renfe en la vía contigua. Las autoridades aún estudian si la rotura de la vía fue causa o consecuencia del choque.

La atención sobre la seguridad ferroviaria también se ha intensificado tras el accidente registrado ayer en Gelida (Alt Penedès), donde un tren de Rodalies chocó con un muro de contención desprendido por las lluvias, dejando un muerto y decenas de heridos, y obligando a suspender la red de cercanías en toda Cataluña.

Las autoridades ferroviarias y de transporte han defendido que las revisiones y las limitaciones puntuales son medidas de seguridad preventiva y que confían en que la normalidad operativa se recupere plenamente en las próximas horas.