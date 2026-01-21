Adif vuelve a reducir la velocidad del AVE que pasa por Tarragona a 160 km/h tras el aviso de un maquinista

Apenas unas horas después de recuperar casi toda la velocidad máxima en el AVE entre Barcelona y Madrid, Adif ha vuelto a imponer una limitación en un tramo de la línea de alta velocidad. La velocidad se reduce a 160 km/h en el sector comprendido entre Madrid y Zaragoza, entre los puntos kilométricos 100 y 178, tras la alerta de un maquinista que ha informado del mal estado de la vía. La medida se ha aplicado siguiendo los protocolos de seguridad del gestor ferroviario.

Esta nueva limitación llega después de que esta misma madrugada Adif levantara las restricciones en casi todo el tramo Madrid-Calatayud, manteniendo únicamente cuatro puntos concretos con una velocidad máxima de 230 km/h. Según la compañía, estos puntos podrían recuperar los 300 km/h durante la próxima noche de mantenimiento si se comprueba que la infraestructura está en condiciones.

El tramo afectado forma parte de la línea de alta velocidad que pasa por Tarragona, uno de los principales ejes ferroviarios de Cataluña, conectando la ciudad con Madrid y Barcelona. Aunque la limitación no afecta directamente a Tarragona, los trenes que cruzan la provincia deberán reducir temporalmente su velocidad al pasar por el sector afectado, lo que podría provocar retrasos.

La decisión de Adif se produce en un contexto de máxima vigilancia tras los recientes accidentes ferroviarios, el mortal accidente de Rodalies en Gelida (Cataluña) con un fallecido y 37 heridos, y el grave descarrilamiento en Adamuz (Córdoba), que ha dejado, por el momento, 42 víctimas mortales. Estas incidencias han reforzado los protocolos de revisión de infraestructura y seguridad en toda la red.