El testimonio de un usuario de Rodalies de Tarragona: «Aquí llueve y todo se hunde»

Varios usuarios que no se habían enterado de las interrupción del servicio ferroviario de Renfe en Cataluña se han presentado este miércoles por la mañana en la estación de trenes de Tarragona. La mayoría se han concentrado a primera hora de la mañana y poco a poco la afluencia ha ido disminuyendo. Jordi Solé tenía que ir a Tarragona a trabajar y pensaba que sólo se habían cancelado los Rodalies, pero no los regionales. «He mirado la aplicación de ADIF y no ponía nada, que los trenes estaban circulando», ha explicado a ACN.

El día siguiente del accidente en la R4 en Gelida que ha provocado una víctima mortal y varios heridos, el viajero ha lamentado que «llueva y todo se hunda». «La falta de inversiones en infraestructuras de las últimas décadas tiene consecuencias», ha continuado.

Los usuarios de Rodalies y de los trenes regionales se han encontrado este miércoles por la mañana que la estación de Tarragona estaba cerrada. Personal de seguridad e informadores de Renfe situados en las puertas de las instalaciones explicaban a los viajeros que el servicio se encontraba suspendido a causa del temporal de los últimos días.

Uno de los afectados, Jordi Solé, comenta que había mirado la aplicación de ADIF y ponía que los trenes estaban «circulando», y que había intuido que la cancelación solo afectaba a Rodalies y no al servicio de regionales. Ha lamentado que no hubiera un «comunicado» en la página web y ha pedido «más información» por parte de la compañía y no solo a través de los medios de comunicación.

Ainhoa Poyatos se ha encontrado con la misma situación. Ella y una amiga iban a Barcelona a pasar el día y a comprar. «Sabíamos lo que había pasado el accidente, pero no que todo estaba paralizado», ha explicado a ACN.

Los dos viajeros comentan resignados que la red ferroviaria tiene incidencias cada día. «No es solo de hoy, es desde hace bastante (tiempo). (Los trenes) van fatal», dice Poyatos. Solé, indignado, señala que ayer llovieron « cuatro gotas» y lamenta que con el temporal «todo se derrumbe». «Todo está colgando de un hilo», describe. «La falta de inversiones en infraestructuras durante décadas tiene consecuencias», ha remachado. «Si tenemos que descarbonizar el transporte para hacer frente al cambio climático y el transporte público es un desastre, un caos, ¿qué estamos haciendo?», se pregunta.