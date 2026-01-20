¿Seguirá lloviendo en Tarragona en los próximos días?

La borrasca Harry sigue dejando un episodio de lluvias persistentes en la provincia de Tarragona, con acumulados muy destacados desde el pasado viernes y una previsión que apunta a que el tiempo inestable se alargará durante buena parte de la semana.

Según la Aemet, este martes por la tarde continúa habiendo un 100% de probabilidad de precipitación, un escenario que se repetirá el miércoles entre las 18 y las 24 horas, también con probabilidad máxima de lluvia. Además, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activado para este martes por la tarde la alerta amarilla por riesgo moderado de acumulación de lluvia.

El aviso advierte de que se pueden superar los 100 litros por metro cuadrado en 24 horas en varios puntos del territorio. En la provincia de Tarragona, las comarcas afectadas por este aviso son el Baix Camp, el Priorat, la Ribera d’Ebre, la Terra Alta, el Baix Ebre y el Montsià, donde se recomienda extremar la precaución ante posibles acumulaciones de agua y crecidas puntuales.

Los registros del Meteocat confirman la magnitud del episodio en las comarcas tarraconenses. Entre el viernes y el lunes por la noche, algunas estaciones han superado ampliamente los 100 litros por metro cuadrado. Destacan Montbrió del Camp, con 138 mm, Riudecols, con 126,3 mm, Prades, donde se han acumulado 107 mm, y Constantí, que ha alcanzado los 105 mm.

En la ciudad de Tarragona, la estación del Complex Educatiu ha registrado 98,3 mm. Por otro lado, en Vinyols i els Arcs – Cambrils se han recogido 92,9 mm, mientras que en Mont-roig del Camp se han alcanzado los 94 mm y en Riudecanyes, 93,4 mm. En el interior, el Priorat ha vuelto a situarse entre las zonas más afectadas, con 116,9 mm en el pantano de Siurana, 91,5 mm en Ulldemolins y 83,9 mm en Falset.

De cara a los próximos días, la inestabilidad no desaparecerá del todo. Para el jueves por la mañana, la Aemet mantiene un 70% de probabilidad de lluvia, que bajará ligeramente el viernes, con un 60%, también en la primera mitad del día. El sábado se espera una tregua parcial, aunque todavía hay un 45% de probabilidades, mientras que el domingo el riesgo volverá a aumentar hasta el 60%.

Por este motivo, los servicios meteorológicos recomiendan seguir con atención la evolución del episodio. Aunque no se esperan fenómenos extremos generalizados, la persistencia de la lluvia asociada a la borrasca Harry mantiene el riesgo de acumulaciones importantes y episodios de posibles desbordes en rieras y barrancos de la provincia de Tarragona.