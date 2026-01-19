Los pantanos de Tarragona dan un salto con la borrasca Harry: datos en tiempo real

El paso de la borrasca Harry por la demarcación de Tarragona, con varios días consecutivos de lluvias abundantes, ha tenido un impacto directo en el estado de los pantanos, que han registrado un aumento notable de sus reservas. Los principales embalses de la provincia muestran ahora una mejora clara, aunque con diferencias importantes entre cuencas.

Las precipitaciones acumuladas desde el viernes, que en algunos puntos del Camp de Tarragona han superado los 100 litros por metro cuadrado, han acelerado una recuperación que a principios de mes avanzaba de forma mucho más lenta. Por ejemplo, sin ir más lejos, en el pantano de Siurana se han registrado 113,5 litros por metro cuadrado y en Riudecanyes han caído más de 85 mm.

El estado de los pantanos de Tarragona

El pantano de Riudecanyes es el que refleja con más claridad el efecto del episodio de lluvias. Si el pasado 8 de enero se situaba en el 52,5% de su capacidad, ahora ha dado un salto hasta el 70,4%, con 3,744 hectómetros cúbicos de agua. Así pues, en poco más de una semana, el embalse ha ganado casi 18 puntos porcentuales.

Mapa con el estado del pantano de Riudecanyes.

También es muy significativa la evolución del pantano de Siurana. Tras meses en valores muy bajos y una mejora discreta a principios de enero, el embalse ha pasado del 17,9% al 28,8% de su capacidad actual, con 3,458 hectómetros cúbicos. Aunque sigue lejos de niveles óptimos, el incremento es relevante y confirma el impacto de las lluvias en el Priorat.

Mapa con el estado del embalse de Siurana.

La situación del pantano del Gaià, en cambio, continúa siendo la más delicada. Pese a la lluvia acumulada, el embalse apenas alcanza el 1,4% de su capacidad, con 0,826 hectómetros cúbicos de agua. Aunque el volumen ha aumentado ligeramente respecto a principios de mes, el pantano sigue prácticamente en mínimos, lo que evidencia que la recuperación no es homogénea en toda la demarcación.

El efecto de la borrasca Harry y seguimiento en directo

El aumento de las reservas coincide con un episodio de lluvia persistente e intenso, que ha activado avisos meteorológicos durante el fin de semana y que todavía podría dejar más precipitaciones en las próximas horas. La continuidad del temporal ha favorecido la entrada sostenida de agua en los embalses, especialmente en las cuencas del Baix Camp y el Priorat.

El estado de los pantanos puede consultarse y seguirse en tiempo real, con datos actualizados de porcentaje y volumen de agua, lo que permite comprobar la evolución de los embalses prácticamente hora a hora a medida que avanzan los episodios de lluvia.

Tras meses marcados por la sequía, el paso de la borrasca Harry supone un alivio temporal para algunos pantanos de Tarragona, aunque la situación sigue sin ser la ideal y obliga a mantener la prudencia de cara a las próximas semanas.