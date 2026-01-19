Estudiantes de Tarragona en Lleida: «pocos quieren venir, pero luego no quieren irse»

Nayade, Blana, Jana y Jin son estudiantes de Educación Primaria Bilingüe de Tarragona y de Barcelona que, aunque al inicio no habían elegido la Universidad de Lleida como primera opción, hoy coinciden en una idea: “Muy pocos quieren venir a Lleida al principio, pero luego muy pocos quieren irse”, aseguran en declaraciones al Segre.

Nayade y Blana son de Igualada, Jana de Girona y Jin del L’Arboç, y todas destacan que la experiencia académica en la provincia ha superado sus expectativas. Durante el curso 2023-2024, más de la mitad de los 9.487 universitarios con residencia en Lleida estudiaban en la UdL (5.325 alumnos), frente a 4.160 que optaron por universidades de fuera, principalmente en Barcelona (3.590), Tarragona (425) y Girona (145).

Por otro lado, entre los 4.050 estudiantes no residentes en Lleida, destacan los procedentes de Barcelona (1.335) y Tarragona (860), así como 180 de Girona y 1.680 de fuera de Catalunya. Además, 270 alumnos de la UdL no tenían residencia registrada.

Por ámbitos territoriales, 4.935 estudiantes con domicilio en las comarcas de Lleida cursan sus estudios en la provincia, mientras que 3.190 se desplazan fuera, mayoritariamente al Barcelonès (2.380). En el Alt Pirineu y Aran, la mayoría estudia fuera de su territorio, salvo los 315 que permanecen en la UdL para la titulación de INEF.

Respecto a los estudiantes tarraconenses, 860 alumnos con residencia en Tarragona cursan estudios en la Universitat de Lleida (UdL). Por su parte, 425 estudiantes con domicilio en Lleida estudian en universidades de Tarragona u otras fuera de su provincia. Estos datos muestran que la provincia de Lleida atrae a estudiantes tarraconenses, aunque muchos siguen priorizando centros más cercanos a su lugar de residencia.

Los testimonios y los datos, como ha evidenciado el Segre, reflejan que Lleida logra que estudiantes que inicialmente dudaban en ir terminen valorando positivamente su estancia y, en muchos casos, deseen quedarse, consolidando así su papel como un destino universitario atractivo para jóvenes de toda Catalunya.