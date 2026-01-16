Un piloto de dron de Tarragona, investigado por dañar campos frutales con herbicida en Lleida

La Guardia Civil de Lleida ha abierto una investigación contra un piloto de dron de una empresa con sede en Tarragona.Guardia Civil

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La Guardia Civil de Lleida ha abierto una investigación contra un piloto de dron de una empresa con sede en Tarragona tras registrarse daños en parcelas de frutales provocados por la aplicación de herbicidas. Según los primeros informes, los productos se dispersaron desde un campo de cereales colindante durante los trabajos de fumigación aérea.

Los vecinos afectados alertaron a las autoridades al observar que los árboles frutales, en plena floración, habían sufrido daños visibles en hojas y flores, lo que podría afectar a la producción. La empresa tarraconense había sido contratada para tratar parcelas de cebada, pero no contaba con la autorización para aplicar fitosanitarios mediante drones, según señala la Guardia Civil.

El incidente ha generado preocupación entre los agricultores locales, ya que los herbicidas utilizados estaban prohibidos para aplicaciones aéreas. La dispersión del producto se habría debido a que no se tuvieron en cuenta factores climatológicos, como la dirección del viento, lo que provocó que el herbicida alcanzara fincas vecinas.

Bajo el nombre de operación “Vent de Ponent”, la Guardia Civil, junto con técnicos de sanidad vegetal de Cataluña, recogió muestras en los campos de cereales y frutales. Estas muestras fueron enviadas al Laboratorio Agroalimentario de Cabrils (Maresme) para analizar los daños y determinar la composición de los productos utilizados.

Tras la investigación, el piloto del dron ha sido imputado como presunto autor de un delito de daños. La Guardia Civil recuerda que las aplicaciones de fitosanitarios mediante drones están aumentando, pero requieren cumplir estrictamente con la normativa de Sanidad Vegetal y Seguridad Aérea, así como contar con todas las autorizaciones correspondientes.

Las diligencias han sido entregadas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Balaguer, que continuará con el proceso judicial. Mientras tanto, los agricultores afectados evalúan el alcance de los daños en su producción y las medidas para evitar incidentes similares en el futuro.