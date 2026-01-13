La Xurreria Ivette, situada al lado del polideportivo de La Canonja, se ha convertido en un fenómeno en las redes sociales. Los propietarios del negocio han logrado más de 40.000 seguidores en TikTok e incluso algunos de sus videos han alcanzado casi un millón de visualizaciones.

Su propuesta combina la venta de churros y otros productos como churros rellenos, porras, creps, gofres, calvitos, hot dogs, patatas fritas, chocolate a la taza, algodón de azúcar y snacks con un trato cercano y un ambiente distendido que ha conquistado a usuarios de toda España.

El horario de la churrería es de martes a viernes de 17:00 a 20:00, y sábado, domingo y festivos de 09:00 a 11:00 y de 17:00 a 20:00. Los lunes permanece cerrada. Además de la oferta variada, Xurreria Ivette destaca por la limpieza impecable de sus instalaciones y la atención cercana y amable de sus propietarios, que interactúan con los seguidores durante directos en TikTok mientras elaboran los productos y ponen música de fondo.

La popularidad de la churrería se refleja también en Google, donde tiene una valoración media de 4,8 sobre 5. “Soy de Gran Canaria y les sigo por TikTok. Son una pareja extraordinaria de trabajadores, que aparte de vender churros, traspasan la pantalla invadiendo nuestros hogares con su buen hacer y simpatía”, comenta una seguidora.

Los clientes destacan el trato y la creatividad de los propietarios. “Los churros y porras están buenísimos, y lo que hacen en redes sociales es muy divertido”, apunta otra persona. La interacción constante con los usuarios durante los directos, respondiendo preguntas y mostrando el proceso de elaboración, ha sido clave para ganarse la simpatía de quienes aún no han podido visitar la churrería.

Así pues, la Xurreria Ivette combina tradición y presencia digital, logrando que un establecimiento local se convierta en un referente a través de las redes sociales. Como resumía otra seguidora de TikTok: “Sois los mejores churreros que conozco a través de la plataforma. Hacéis que cada día nos sintamos felices de poder veros y hablar con vosotros”.