¿Seguirá nevando en Tarragona en las próximas horas?

La nevada que afecta al Camp de Tarragona durante la mañana de este lunes empieza a dar tregua en algunas zonas de la demarcación, aunque todavía se registran acumulaciones en municipios del interior. En lugares como Vimbodí i Poblet ya se contabilizan cerca de cuatro dedos de nieve, y la C-14 permanece cortada entre Solivella y Ciutadilla. En la N-240 se recomienda extremar precauciones, mientras las máquinas quitanieve trabajan intensamente para garantizar la movilidad.

Según el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), el episodio de nevadas se desplazará hacia el este. Durante la tarde, las nevadas se concentrarán en el nordeste de Cataluña, mientras que en la demarcación de Tarragona se espera que la precipitación termine, aunque el frío continuará presente. La cota de nieve se sitúa a cualquier altura en la Depresión Central y en las Terres de l’Ebre, y sobre los 200 metros en el resto de la región.

El episodio de la borrasca Francis ha dejado nevadas varias localidades del Camp de Tarragona y el interior, incluyendo municipios como Reus, Cambrils, Valls o Montblanc, donde ha llegado este episodio de nieve. Las temperaturas mínimas seguirán siendo muy bajas, por lo que se recomienda mantener la precaución en carretera y preparar ropa de abrigo para las próximas horas.

De cara a los próximos días, Meteocat apunta que después de un martes soleado por el Día de Reyes, las nevadas podrían regresar el miércoles a distintos puntos de la demarcación de Tarragona. Por ahora, parece que la nieve desaparecerá en la provincia durante esta tarde, aunque el frío intenso continuará presente.