Mapa de la nevada en Tarragona: la borrasca Francis ya deja nieve en Cambrils, Reus o Valls

La nieve ha hecho acto de presencia este lunes en diferentes puntos del Camp de Tarragona, confirmando las previsiones del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) con la llegada de la borrasca Francis. Durante la madrugada y primeras horas del día se han registrado copos, e incluso acumulaciones, en municipios donde no es habitual ver nevar.

Por ejemplo, en Reus han caído copos débiles, mientras que en otros puntos del territorio la nieve sí ha llegado a cuajar y blanquear el paisaje. Montblanc, Vilanova de Prades, Prat de Comte o La Fatarella han sido algunos de los municipios donde la nevada ha sido más visible. También se han registrado episodios de nieve en Valls, Figuerola del Camp, Cambrils o l’Hospitalet de l’Infant, entre otros municipios.

Mapa de nieve del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat).Meteocat

El Meteocat mantiene activada la alerta amarilla por riesgo moderado de nieve en buena parte de la demarcación, afectando al Baix Camp, la Conca de Barberà, el Alt Camp, el Priorat, la Ribera d’Ebre, el Baix Ebre, el Montsià y la Terra Alta. La cota de nieve se sitúa alrededor de los 200 metros, aunque localmente puede nevar a cualquier altitud, como ya se ha comprobado esta madrugada.

A lo largo de este lunes, la previsión es que las precipitaciones vayan perdiendo intensidad y que la alerta por nieve se desactive durante la tarde en Tarragona, aunque el episodio dejará paso a un ambiente muy frío. De cara al martes, el Meteocat ha activado avisos por frío intenso en varias comarcas del interior, con mínimas bajo cero en algunos puntos.

Aunque el grueso de la nevada se ha concentrado en el interior y prelitoral, el episodio se enmarca en una situación meteorológica generalizada en Cataluña, con nieve a cualquier cota en la Depresión Central y afectaciones puntuales en la movilidad. Las autoridades recomiendan extremar la prudencia en los desplazamientos y seguir la evolución del tiempo durante las próximas horas.