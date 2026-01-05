METEOROLOGÍA
La nevada empieza a coger con fuerza en la Conca de Barberà
En Vimbodí i Poblet ya hay cuatro dedos de nieve y la C-14 está cortada entre Solivella y Ciutadilla
La Conca de Barberà se ha despertado este lunes en nieve. Desde la madrugada han empezado a caer copos y ya a primera hora el paisaje se ha visto enharinado en la mayoría de la comarca. Con el paso de las horas el grueso se ha ido incrementando y en lugares como Vimbodí i Poblet a las 10 de la mañana ya había exactamente cuatro dedos de nieve.
La situación es más complicada en cotas más altas y la C-14 se encuentra cortada entre Solivella y Ciutadilla (Urgell). A l'N-240 todavía se puede circular, si bien a partir de l'Espluga de Francolí y en dirección Lleida los vehículos lo tienen que hacer extremando las precauciones. Las máquinas quitanieves ya trabajan con intensidad para garantizar la movilidad.