La nevada empieza a coger con fuerza en la Conca de Barberà

La Conca de Barberà se ha despertado este lunes en nieve. Desde la madrugada han empezado a caer copos y ya a primera hora el paisaje se ha visto enharinado en la mayoría de la comarca. Con el paso de las horas el grueso se ha ido incrementando y en lugares como Vimbodí i Poblet a las 10 de la mañana ya había exactamente cuatro dedos de nieve.

La situación es más complicada en cotas más altas y la C-14 se encuentra cortada entre Solivella y Ciutadilla (Urgell). A l'N-240 todavía se puede circular, si bien a partir de l'Espluga de Francolí y en dirección Lleida los vehículos lo tienen que hacer extremando las precauciones. Las máquinas quitanieves ya trabajan con intensidad para garantizar la movilidad.

La entrada de Montblanc, enharinada.ACN

La circulación se puede hacer con dificultades en la N-240 a la altura de l'Espluga de Francolí.ACN

Un conductor no ha podido controlar el vehículo a causa de la nieve y ha tenido un choque a la entrada de Vimbodí i Poblet.ACN

Una pareja se hace una fotografía con la nevada en Vimbodí i Poblet.ACN

Panorámica de Vimbodí i Poblet, nevado.ACN

Dos niños muestran las bolas de nieve que han hecho en el monasterio de Poblet.ACN