Mapa de balizas V16 activadas en Tarragona: una web revela su ubicación en tiempo real

Desde el 1 de enero de 2026, la baliza V16 es obligatoria en todos los vehículos en España para señalizar averías o accidentes en carretera. Este dispositivo luminoso sustituye a los antiguos triángulos y, además de advertir a otros conductores, envía automáticamente la geolocalización del vehículo a la Dirección General de Tráfico (DGT) cuando se activa.

En este contexto, ha aparecido una plataforma web de acceso público que permite consultar en tiempo real la ubicación de las balizas V16 activadas, también en la red viaria de Tarragona y su demarcación. Se trata de un mapa interactivo que utiliza datos procedentes de fuentes oficiales de la DGT y que ofrece una visión inédita sobre dónde se están produciendo incidencias en carretera.

Mapa de las balizas V16 activadas en tiempo real.Internet

Las balizas V16 conectadas están diseñadas para colocarse sobre el techo del vehículo sin necesidad de salir a la calzada, mejorando así la seguridad del conductor. Cuando se activan, transmiten su posición de forma automática y anónima a los sistemas de tráfico. El nuevo mapa hace visible esta información de manera abierta, permitiendo observar qué puntos concentran más activaciones y en qué momento se producen.

La herramienta muestra la posición aproximada de cada baliza activa o recientemente desactivada, diferenciándolas por colores. Al hacer clic sobre cada punto, el usuario puede consultar datos como la carretera, el punto kilométrico, el municipio, la fecha y la hora de activación, así como el tiempo transcurrido desde la última señal emitida.

Tal como recuerda la DGT, los datos que transmiten las balizas no incluyen información personal ni permiten identificar al vehículo, ya que la información está completamente anonimizada. La Agencia Española de Protección de Datos también ha confirmado que estos dispositivos no están vinculados a matrículas ni a identidades concretas, y que no requieren facilitar datos personales en el momento de su compra.

Aunque no se trata de un mapa oficial de incidencias de la DGT, esta plataforma se ha convertido en una herramienta informativa complementaria, que permite visualizar de forma global el uso real de las balizas V16 en las carreteras, incluidas las de la demarcación de Tarragona.