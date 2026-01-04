Los cinco pueblos de Tarragona que más vecinos han perdido en los últimos 25 años

Imagen de Forès, el segundo municipio de Tarragona que más población ha perdido en los últimos 25 años.Conca de Barberà Turisme

La despoblación sigue golpeando con fuerza a varios municipios de la demarcación de Tarragona. De hecho, en los últimos 25 años, cinco pueblos de la provincia han registrado un alto porcentaje en cuanto a la pérdida de vecinos, con descensos que en algunos casos rozan la mitad de su población, según datos del Idescat y del INE.

El caso más acusado es el de la Febró, en el Baix Camp. Este municipio es el que más población ha perdido en este periodo, con un descenso del 44,4%, lo que supone 28 vecinos menos desde el año 2000. Actualmente, la Febró cuenta con solo 35 habitantes, hecho que le convierte en el pueblo con menos vecinos de la demarcación.

En segundo lugar se sitúa Forès, en la Conca de Barberà, que ha perdido un 42,6% de su población en los últimos 25 años. El municipio ha pasado de tener cerca de 70 vecinos a quedarse con 39 habitantes en la actualidad, consolidando una tendencia de descenso continuado.

También en la Conca de Barberà aparece Vallfogona del Riucorb, que ha registrado una caída del 40,9% desde el año 2000. El municipio ha perdido 67 vecinos y cuenta ahora con 97 habitantes. La lista se completa con Savallà del Comtat, donde viven actualmente 49 personas, un 34,7% menos que hace 25 años, y con Bot, en la Terra Alta, que ha perdido 285 vecinos, lo que representa un descenso del 34,3% de su población.

Estos municipios forman parte de los casi 200 pueblos catalanes que han perdido habitantes en el último cuarto de siglo, la mayoría de ellos micropueblos. Mientras las áreas metropolitanas y costeras concentran el crecimiento demográfico, el interior sigue enfrentándose a la pérdida de servicios básicos y a las dificultades para atraer nuevas familias, una tendencia que continúa marcando el mapa poblacional de Tarragona.