Este es el nombre del primer bebé nacido en Tarragona en 2026

Marcos Galindo Domínguez ha sido el primer bebé nacido en el Camp de Tarragona en este 2026. El pequeño vino al mundo a las 08:28 horas en el hospital de Sant Pau i Santa Tecla, en Tarragona. Sus padres son vecinos de la ciudad, pero no fue el primer nacimiento de toda la demarcación.

Antes, a las 03:30 horas de la madrugada, nació Ishaqa Sawaneh en el hospital Verge de la Cinta de Tortosa. Se trata del primer bebé de 2026 en las Terres de l’Ebre. La familia del recién nacido es de Roquetes, en la comarca del Baix Ebre, y su llegada convirtió a este centro hospitalario en el primero de la demarcación en registrar un nacimiento este año.

Por su parte, en la región sanitaria del Penedès, el primer nacimiento del año se produjo a las 08:36 horas. El bebé se llama Nadir y nació en el hospital del Vendrell, apenas unos minutos después que Marcos en Tarragona. Según ha informado el Departament de Salut, los padres del recién nacido son vecinos de Calafell.

Por otro lado, el primer bebé del año de Cataluña ha sido Ander Muñoz Adan, que ha nacido en el hospital Parc Taulí en Sabadell. El niño ha venido al mundo cuando pasaban 38 minutos de la medianoche. Sus padres viven en Sabadell.