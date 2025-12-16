Interrumpida la circulación en la R15 entre Marçà-Falset y Móra la Nova por los efectos de las lluvias

La R15 se encuentra cortada entre Marçà-Falset y Móra la Nova por el efecto sobre la infraestructura de condiciones meteorológicas adversas, según informa Renfe. La compañía está gestionando un servicio alternativo por carretera entre Móra la Nova y Tarragona.

Este mismo tramo estuvo cortado este lunes también por el efecto de las lluvias que se registraron en la zona, y quedó restablecido hacia las diez de la noche.