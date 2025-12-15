Interrumpida la circulación en la R15 entre Faió La Pobla de Massaluca y Caspe y entre Pradell y Móra la Nova

La circulación de trenes en la R15 está interrumpida entre Faió La Pobla de Massaluca y Casp por una incidencia en la infraestructura a Nonasp y entre Pradell y Móra la Nova por acumulación de agua por la lluvia en Marçà-Falset.

En el primer caso, se ha establecido un servicio de transporte alternativo entre Faió La Pobla de Massaluca y Casp, mientras en el segundo se ha establecido servicio por carretera entre Móra La Nova y Tarragona.