Los 10 pueblos de Tarragona con menos habitantes: la mayoría no supera los 150 vecinos

En Tarragona existen municipios donde la vida transcurre a otro ritmo, con apenas unas decenas de habitantes y rodeados de paisajes naturales de gran belleza. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), La Febró se mantiene como el pueblo menos poblado de la demarcación, con solo 35 vecinos.

Junto a La Febró, otros pueblos de la provincia muestran cifras similares. Forès, en la Conca de Barberà, cuenta con 39 habitantes; Senan, también en la misma comarca, tiene 47; y Savallà del Comtat llega a 49. El 'top' 10 de los pueblos menos poblados de Tarragona se completa con Vallclara (91), Vallfogona de Riucorb (97), El Lloar (100), Capafonts (101), Llorac (105) y Margalef y Vilanova de Prades, con 110 habitantes cada uno.

Muchos de estos municipios han registrado ligeras variaciones de población respecto al año anterior, con algunas bajadas y subidas mínimas, reflejando la estabilidad relativa de sus comunidades. Entre los pueblos más pequeños, los que experimentan mayores cambios porcentuales también llaman la atención.

Entre los diez municipios de Tarragona que menos habitantes tienen, el pueblo que más ha crecido en porcentaje respecto al año anterior es Senan, con un incremento del 2,2%, mientras que el que más ha disminuido es La Febró, con una pérdida del 2,8%.

En contraste, los grandes municipios de Tarragona muestran dinámicas diferentes. Cunit, en el Baix Penedès, lidera el crecimiento entre las localidades de más de 10.000 habitantes, con un aumento del 3,5% que sitúa su población por encima de los 16.000 vecinos. Mont-roig del Camp, con más de 14.500 habitantes, registra un crecimiento similar.

En conjunto, estos datos reflejan la diversidad demográfica de la provincia: mientras algunos pueblos pequeños luchan por mantener su población, otras localidades experimentan un crecimiento sostenido que transforma el paisaje urbano y económico de la provincia. Tanto los pueblos diminutos como los municipios en expansión ofrecen un retrato completo de la vida en Tarragona, entre la tranquilidad rural y el dinamismo de las ciudades en crecimiento.