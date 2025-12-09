Sucesos
Golpe de la Guardia Civil a la droga en Tarragona: detenidos 6 miembros de una organización criminal
Las actuaciones se han llevado a cabo en dos viviendas situadas en El Vendrell y Vespella de Gaià
La Guardia Civil ha desmantelado dos plantaciones ilegales de marihuana en las comarcas del Tarragonès y el Baix Penedès, en el marco de la operación NAIA, que se ha saldado con la detención de seis personas por delitos relacionados con el tráfico de drogas y la pertenencia a una organización criminal. Las actuaciones se han llevado a cabo en dos viviendas situadas en El Vendrell y Vespella de Gaià, donde también se han incautado más de 1.000 plantas de marihuana y 2.900 euros en efectivo.
La investigación se inició en octubre de 2024 y se ha prolongado durante más de un año con el objetivo de identificar a todos los integrantes del grupo criminal y establecer los roles que desempeñaban. Durante las pesquisas, los agentes comprobaron que la organización utilizaba dos inmuebles para el cultivo “indoor” de marihuana y que las conexiones eléctricas habían sido manipuladas para defraudar fluido eléctrico.
Camp de Tarragona
El pueblo de Tarragona que presume de tener una de las casas más virales de España por Navidad
Marta Omella
Los investigadores también constataron que los miembros de la organización recurrían de forma habitual a vehículos de alquiler tanto para el transporte de la marihuana como para sus desplazamientos. Esta estrategia de cambio constante de coches dificultó la identificación de los responsables de los traslados y añadió complejidad a la labor policial.
La fase de explotación se llevó a cabo durante la madrugada del 26 de noviembre, con cuatro entradas y registros en viviendas de El Vendrell, Vespella de Gaià y Salomó. En esta intervención se detuvo a cinco personas, todas ellas de nacionalidad colombiana y con edades comprendidas entre los 21 y los 47 años. Posteriormente, el 1 de diciembre, los agentes arrestaron a un sexto hombre, de 28 años y también colombiano, considerado el líder de la organización.
En total, se intervinieron 1.011 plantas de marihuana, 282 gramos de sumidades floridas y diverso material utilizado para el cultivo y procesamiento de la droga. La Guardia Civil estima en cerca de 47.000 euros el valor de la electricidad que había sido consumida de manera fraudulenta. Los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 6 de El Vendrell, que decretó su puesta en libertad.