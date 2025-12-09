Golpe de la Guardia Civil a la droga en Tarragona: detenidos 6 miembros de una organización criminal

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha desmantelado dos plantaciones ilegales de marihuana en las comarcas del Tarragonès y el Baix Penedès, en el marco de la operación NAIA, que se ha saldado con la detención de seis personas por delitos relacionados con el tráfico de drogas y la pertenencia a una organización criminal. Las actuaciones se han llevado a cabo en dos viviendas situadas en El Vendrell y Vespella de Gaià, donde también se han incautado más de 1.000 plantas de marihuana y 2.900 euros en efectivo.

La investigación se inició en octubre de 2024 y se ha prolongado durante más de un año con el objetivo de identificar a todos los integrantes del grupo criminal y establecer los roles que desempeñaban. Durante las pesquisas, los agentes comprobaron que la organización utilizaba dos inmuebles para el cultivo “indoor” de marihuana y que las conexiones eléctricas habían sido manipuladas para defraudar fluido eléctrico.

Los investigadores también constataron que los miembros de la organización recurrían de forma habitual a vehículos de alquiler tanto para el transporte de la marihuana como para sus desplazamientos. Esta estrategia de cambio constante de coches dificultó la identificación de los responsables de los traslados y añadió complejidad a la labor policial.

La fase de explotación se llevó a cabo durante la madrugada del 26 de noviembre, con cuatro entradas y registros en viviendas de El Vendrell, Vespella de Gaià y Salomó. En esta intervención se detuvo a cinco personas, todas ellas de nacionalidad colombiana y con edades comprendidas entre los 21 y los 47 años. Posteriormente, el 1 de diciembre, los agentes arrestaron a un sexto hombre, de 28 años y también colombiano, considerado el líder de la organización.

En total, se intervinieron 1.011 plantas de marihuana, 282 gramos de sumidades floridas y diverso material utilizado para el cultivo y procesamiento de la droga. La Guardia Civil estima en cerca de 47.000 euros el valor de la electricidad que había sido consumida de manera fraudulenta. Los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 6 de El Vendrell, que decretó su puesta en libertad.