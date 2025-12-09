Diari Més

Viral

El pueblo de Tarragona que presume de tener una de las casas más virales de España por Navidad

​La decoración no pasa nunca desapercibida y recuerda a las calles de algunas ciudades norteamericanas

Imagen de archivo de la casa durante una Navidad pasada.

Imagen de archivo de la casa durante una Navidad pasada.Google

Publicado por
Marta OmellaRedactoraDaniel Cabezas RamírezRedactor
Tarragona

Creado:

Actualizado:

A medida que se acerca la Navidad, las calles de la demarcación de Tarragona empiezan a llenarse de luces y decoración festiva, pero en Constantí hay una vivienda que se lleva todas las miradas: la casa de la Calle Major, que cada diciembre vuelve a convertirse en uno de los grandes fenómenos virales de la comarca.

La decoración no pasa nunca desapercibida, con letras luminosas, figuras brillantes y un montaje que recuerda a las calles decoradas de algunas ciudades norteamericanas. Muchas personas se detienen para hacer fotografías y vídeos que, cada año, se vuelven virales en las redes sociales.

Según explican varios usuarios de Instagram y TikTok, la vivienda se transforma por Navidad cada año, y siempre se convierte en uno de los puntos más fotografiados del municipio

tracking