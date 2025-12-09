El pueblo de Tarragona que presume de tener una de las casas más virales de España por Navidad

A medida que se acerca la Navidad, las calles de la demarcación de Tarragona empiezan a llenarse de luces y decoración festiva, pero en Constantí hay una vivienda que se lleva todas las miradas: la casa de la Calle Major, que cada diciembre vuelve a convertirse en uno de los grandes fenómenos virales de la comarca.

La decoración no pasa nunca desapercibida, con letras luminosas, figuras brillantes y un montaje que recuerda a las calles decoradas de algunas ciudades norteamericanas. Muchas personas se detienen para hacer fotografías y vídeos que, cada año, se vuelven virales en las redes sociales.

Según explican varios usuarios de Instagram y TikTok, la vivienda se transforma por Navidad cada año, y siempre se convierte en uno de los puntos más fotografiados del municipio.