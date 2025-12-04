Alerta amarilla en Tarragona por fuertes rachas de viento que pueden superar los 70 km/h

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activado la alerta amarilla en varias comarcas del Tarragona debido a la previsión de fuertes rachas de viento que podrían superar los 70 km/h. La alerta afecta a las comarcas del Baix Camp, Tarragonès, Baix Penedès y Alt Camp.

Los vientos soplarán de componente oeste y se esperan con mayor intensidad durante las primeras horas de la madrugada, entre la medianoche y las seis de la mañana. La racha máxima podría superar los 20 metros por segundo, lo que equivale a más de 70 km/h.

A causa de este episodio de viento se recomienda extremar las precauciones, especialmente en desplazamientos, actividades al aire libre o entornos expuestos, y seguir las actualizaciones del estado de la meteorología antes de salir de casa.