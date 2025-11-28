¿Qué tiempo va a hacer en Tarragona este fin de semana?

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

La provincia de Tarragona afronta un fin de semana marcado por la variabilidad en el tiempo y el contraste de las temperaturas entre la costa y el interior. El sábado se espera un ambiente estable en general, con presencia de nubes altas y ratos de sol en la mayor parte del territorio.

Las temperaturas máximas rondarán los 15–16 °C en el litoral, mientras que en el interior oscilarán entre 12 y 14 °C. Las mínimas volverán a ser frías en zonas prelitorales y de interior, donde podrían situarse alrededor de 1–3 °C a primeras horas. De cara al domingo, la previsión apunta a un aumento de la nubosidad y a un ambiente más gris en toda la provincia.

Según el Meteocat, se podría registrar alguna precipitación débil durante la tarde, especialmente entre el Tarragonès y el Baix Penedès, donde la inestabilidad será más evidente. En el resto del territorio, aunque la probabilidad de lluvia es menor, el cielo se mantendrá más cerrado que el sábado. Las máximas bajarán ligeramente, quedando en torno a los 13–15 °C, con mínimas similares a las del sábado.

El viento no será protagonista durante el fin de semana, aunque en algunos puntos del litoral y zonas expuestas podría soplar con rachas moderadas, aumentando la sensación de frío en las horas de menos temperatura. Aun así, no se prevén avisos de riesgo. Así pues, el sábado se presenta más aprovechable para actividades al aire libre, mientras que el domingo la nubosidad y la posibilidad de chubascos podrían condicionar los planes en determinados municipios costeros.