El nombre catalán de niño que es poco frecuente en Tarragona: significa «el protector decidido»

En Cataluña, los nombres de niño más frecuentes son Marc, Pau, Pol, Arnau, Jan o Martí, todos con una tradición histórica sólida y presencia continua en registros civiles y documentos antiguos. Sin embargo, existen nombres menos habituales, cortos y distintivos, que mantienen un vínculo con la lengua catalana pero son poco comunes entre la población.

Uno de estos nombres es Guim, un antropónimo masculino de origen germánico, documentado desde la Edad Media y derivado de Guillem. Su significado es “el protector decidido”, combinando los elementos wil (determinación) y helm (protección). Históricamente, las formas cortas de nombres largos eran frecuentes en registros medievales y textos notariales.

En la actualidad, su presencia en Cataluña es muy limitada. Según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE), hay 724 personas con este nombre en Barcelona, 112 en Girona, 63 en Lleida y solo 47 en Tarragona. En total, suman 946 personas en toda Cataluña, lo que confirma que es un nombre poco habitual, aunque no aislado.

Otros nombres breves y minoritarios son, por ejemplo, Guiu, Nau, Erol, Març, Ori o Daf. La mayoría proceden de variantes históricas o locales, y se caracterizan por su sonoridad compacta y su poco uso en la actualidad. Así pues, estas opciones menos comunes se convierten en una alternativa a los nombres escogidos con mayor frecuencia.