El nombre de niño que arrasa en Tarragona: tiene 5 letras, es religioso y significa 'regalo de Dios'

El nombre Mateo arrasa en Tarragona, debutando directamente en la cuarta posición del top 10, con 36 nacimientos, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Su origen bíblico y su significado, 'regalo de Dios', han captado la atención de los padres.

Aunque es la primera vez que aparece en el ranking, Mateo combina tradición y sonoridad moderna, lo que explica su rápida aceptación. Su estructura de cinco letras lo hace fácil de pronunciar y recordar, un factor cada vez más valorado por familias en una sociedad globalizada.

El carácter religioso del nombre refuerza su relevancia cultural. Con raíces bíblicas, conecta con generaciones pasadas, evocando valores de fe y significado profundo, mientras mantiene un estilo sencillo y actual que atrae a padres jóvenes.

Su ascenso al top 10 refleja también un equilibrio entre tradición y tendencias contemporáneas, algo que comparten otros nombres del ranking, aunque pocos debutan directamente en una posición tan alta. Esto evidencia que los padres tarraconenses buscan nombres con identidad, historia y proyección internacional.

La elección de Mateo demuestra que, más allá de la moda, los padres valoran nombres con mensaje y legado, capaces de transmitir un sentido de pertenencia y continuidad cultural. Su popularidad podría seguir creciendo en los próximos años, consolidándose como un clásico moderno.

En definitiva, el debut de Mateo en el top 10 de Tarragona simboliza cómo la tradición y la modernidad pueden converger en una sola elección. Cinco letras, un significado profundo y raíces bíblicas lo convierten en la gran sorpresa del ranking de 2024.