Los restaurantes de Tarragona que pueden revalidar su Estrella Michelin en la Guía 2026

Ocho restaurantes de Tarragona podrían revalidar esta tarde su Estrella Michelin durante la Gala de la Guía Michelin 2026, que se celebra en Málaga. El evento, que dará comienzo a las 19:00 horas, será presentado por Jesús Vázquez, con recepción a cargo de la actriz y presentadora Masi Rodríguez, y podrá seguirse online y de forma gratuita a través del canal de YouTube de Michelin.

Los restaurantes tarraconenses que aspiran a mantener su distinción son: Can Bosch y Rincón de Diego en Cambrils, Deliranto en Salou, Quatre Molins en Cornudella de Montsant, Villa Retiro en Xerta, Les Moles y L’Antic Molí en Ulldecona y Citrus del Tancat en Alcanar, que se incorporó recientemente a la lista con su primera estrella.

Las Estrellas Michelin se revisan cada año. Los restaurantes deben mantener un alto nivel de calidad, creatividad y servicio para conservar su galardón. Esto significa que una estrella puede revalidarse, pero también perderse si el estándar no se mantiene. Además, un restaurante que ya tenga una estrella puede ganar una segunda si destaca aún más, y otros locales pueden aparecer por primera vez en la guía.

El año pasado, la mayoría de los restaurantes de Tarragona lograron mantener su estrella. La gala de esta tarde decidirá si conservan su reconocimiento, si alguno asciende a una segunda estrella o si nuevos restaurantes se incorporan al selecto grupo. Además, Michelin entregará otros galardones por sostenibilidad, innovación o relación calidad-precio, ampliando el reconocimiento más allá de las estrellas.

Tras la entrega de premios, la ceremonia continuará con una cena de celebración coordinada por los restaurantes andaluces Bardal y Skina, ambos con dos Estrellas Michelin. El acto pone en valor la creatividad y el trabajo de los chefs y sus equipos, y sigue siendo uno de los momentos más esperados del año en la gastronomía internacional.

Para los aficionados y amantes de la gastronomía, la gala representa una oportunidad única de seguir de cerca cómo los restaurantes de Tarragona se mantienen en la élite de la cocina española y qué novedades trae la Guía Michelin 2026.