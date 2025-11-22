Los diez nombres de niño más puestos en Tarragona: el primero es todo un clásico catalán

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

El top 10 de nombres de niño más populares en Tarragona confirma la preferencia de los padres por opciones tradicionales, fáciles de pronunciar y con fuerte identidad cultural. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), Marc, con 43 nacimientos y un auténtico clásico catalán, se ha consolidado como el nombre favorito.

Detrás de Marc, nombres como Martí (41), Hugo (39), Mateo (36), Pau (36), Pol (36), Arnau (35), Leo (34), Álex (33) y Biel (31) completan el ranking. La lista combina nombres tradicionales catalanes, con raíces latinas o internacionales, y opciones modernas que reflejan las tendencias actuales.

Muchos de estos nombres destacan por su facilidad de pronunciación en diferentes idiomas, un factor cada vez más valorado por los padres en una sociedad globalizada. Además, nombres cortos y claros como Pau, Pol o Leo muestran cómo la sencillez sigue siendo clave en la elección.

Algunos nombres mantienen una trayectoria estable en Tarragona, mientras que otros, como Biel, han crecido progresivamente, indicando que los padres buscan equilibrar tradición y modernidad al escoger nombres para sus hijos.

La influencia cultural catalana es evidente, sobre todo en los primeros puestos del ranking, con Marc y Martí liderando la lista. Al mismo tiempo, nombres internacionales como Hugo, Mateo o Álex demuestran la apertura de la provincia a tendencias más amplias.

En definitiva, el top 10 de nombres de niño en Tarragona refleja la combinación de tradición, claridad y estilo contemporáneo. Marc, como número uno, simboliza la preferencia de los padres por nombres con raíces locales y reconocibles, mientras que el resto del ranking evidencia la diversidad y el gusto por nombres con proyección internacional.