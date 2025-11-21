Ni Júlia ni Martina: el único nombre de niña que crece a contracorriente en Tarragona

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

En un momento en el que la natalidad cae en la provincia de Tarragona y la mayoría de nombres femeninos más habituales retroceden, hay uno que avanza en sentido inverso: Gala. Según los datos actualizados del Instituto Nacional de Estadística (INE), este nombre ha logrado consolidarse como la única opción femenina que aumentó en número de nacimientos en 2024, alcanzando las 31 niñas en la provincia.

La progresión de Gala es significativa porque en 2022 ni aparecía en el ranking provincial. Fue en 2023 cuando irrumpió por primera vez en el top 10, situándose directamente en la novena posición con 29 nacimientos. Lejos de ser una moda pasajera, en 2024 el nombre no solo se mantuvo en ese mismo puesto, sino que además creció, algo que no ocurrió con ninguno de los otros nombres más comunes entre las niñas tarraconenses.

El contraste es evidente al revisar el resto del listado. En 2024, Júlia siguió siendo el nombre más puesto en Tarragona con 48 niñas, seguido de Martina (41) y Sara (34). Sin embargo, prácticamente todos los nombres del top 10 muestran un descenso respecto al año anterior. Nombres como Lara, Paula, Carla u Ona retrocedieron, mientras que Gala se ha convertido en la excepción: sube en un ranking que baja.

Detrás de esta tendencia hay varios factores que explican el atractivo creciente del nombre. Gala combina una sonoridad breve y moderna con un trasfondo histórico sólido. Su origen puede vincularse al latín Gallus, que hace referencia a la antigua Galia, pero también evoca elegancia y celebración en su acepción contemporánea.

Los especialistas en onomástica destacan que los nombres cortos y distintivos están ganando fuerza en las familias catalanas, tendencia que se refleja en la presencia de opciones como Ona o Mia en el ranking. Gala encaja en esta corriente, lo que la convierte en una elección singular en un contexto marcado por la prudencia y la búsqueda de equilibrio.

Con dos años consecutivos de crecimiento y una entrada firme en el top 10, Gala parece haberse abierto un hueco estable entre los nombres femeninos preferidos de Tarragona. Su avance en un escenario de descenso generalizado la posiciona como una opción con recorrido y personalidad propia. Por ahora, los datos hablan por sí solos: Gala es el único nombre femenino que crece a contracorriente en la provincia.