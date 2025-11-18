El frío llega a Tarragona: una masa de aire polar desploma los termómetros

El frío se acentuará en la demarcación de Tarragona a partir de este miércoles. Efe

La demarcación de Tarragona ya nota este martes un cambio brusco de temperaturas, más bajas que en los últimos días. Sin embargo, a partir de este miércoles, la llegada de una masa de aire polar acentuará aún más el descenso térmico, por lo que el ambiente cálido de estos últimos días se convertirá en un panorama plenamente invernal.

Hasta este martes, el termómetro todavía se había mantenido en valores moderados, con máximas que superaban, con creces, los 15 grados en la costa, pudiendo incluso llegar a los 20 ºC. Pero, eso sí, a partir de mañana, la situación cambiará de forma notable.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), en la ciudad de Tarragona las máximas no llegarán a los 15 °C, con una sensación de frío incrementada por el viento. El viernes y el sábado serán los días más fríos, con máximas de hasta 12 grados y mínimas de 5 ºC.

En Reus, las máximas serán similares, mientras que las mínimas bajarán hasta los 4 grados el viernes y el sábado. En las zonas interiores del Alt Camp, las máximas oscilarán los 10 °C, mientras que el viernes se registrarán mínimas de 2 grados en municipios como Valls.

El Priorat será una de las áreas más frías, con valores que no superarán los 8 °C. Varios municipios de la demarcación registrarán temperaturas mínimas negativas, como en el caso de Bellmunt del Priorat (–1 °C el viernes y el sábado) o Prades (–2 °C el sábado).

En las Terres de l'Ebre, el descenso también será evidente, con máximas situadas entre los 12 y 14 °C y mínimas entre los 0 y 7 grados.