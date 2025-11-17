Este pueblo a 2 horas de Tarragona ha sido elegido el más bonito del mundo

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

Rupit i Pruit, un pequeño pueblo medieval de calles empedradas y casas de piedra del siglo XVI, ha sido reconocido por la Organización Mundial del Turismo (OMT) como el pueblo más bonito del mundo en 2025. Situado en la comarca de Osona, se encuentra a dos horas y media de Tarragona, lo que le convierte en un destino ideal para una escapada de fin de semana.

Su encanto reside en la combinación de patrimonio histórico y naturaleza. Con unos 275 habitantes, Rupit conserva la esencia medieval de sus calles y plazas, mientras que su entorno natural ofrece bosques y caminos rurales que invitan al visitante a desconectar y disfrutar de la tranquilidad.

El reconocimiento de la OMT forma parte del programa Best Tourism Villages, que premia a localidades capaces de preservar su cultura, fomentar el turismo sostenible y mantener vivas las tradiciones locales. Rupit i Pruit destacó entre candidaturas de todo el mundo gracias a su modelo de turismo respetuoso y a la conservación de su patrimonio.

Uno de los principales atractivos del pueblo es su puente colgante de madera, que cruza el arroyo central y marca la entrada a un núcleo urbano que parece detenido en el tiempo. Calles de piedra, balcones llenos de flores y edificios históricos de estilo románico o barroco conforman un escenario digno de un cuento, protegido como Conjunto Histórico-Artístico.

Además del patrimonio urbano, Rupit está rodeado de tesoros naturales. Destaca la cascada del Salt de Sallent, con más de 100 metros de caída, y el Santuario del Far, situado sobre un acantilado que ofrece vistas panorámicas de la región. Los alrededores también albergan antiguas iglesias, masías centenarias y miradores desde los que se puede contemplar la montaña central de Cataluña.

Para llegar desde Tarragona se debe coger la AP-7, la C-17 y la C-153. El trayecto dura aproximadamente dos horas y media, lo que hace que este destino sea perfecto para disfrutar de un día o un fin de semana completo sin alejarse demasiado.