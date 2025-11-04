Alerta naranja en Tarragona por fuertes lluvias: pueden acumularse más de 40 litros en media hora

Protección Civil ha activado la alerta del Plan Especial de Emergencias por Inundaciones de Cataluña (Inuncat) por la previsión de lluvias fuertes a partir de la madrugada del jueves en el litoral y prelitoral de Tarragona y las Terres de l'Ebre.

Las precipitaciones se extenderán hasta al mediodía en el resto del litoral central y norte. Puede haber lluvias intensas superiores a los 40 litros por metro cuadrado en 30 minutos en todas las comarcas de Terres de l'Ebre y comarcas del Priorat, Baix Camp, Tarragonès y Alt Camp, entre la una y las siete de la madrugada del jueves.

En el resto de comarcas afectadas se esperan lluvias con intensidad de 20 litros por metro cuadrado en 30 minutos. Las precipitaciones pueden ir acompañadas de tormenta. Por este motivo, el Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) ha activado la alerta naranja, que indica peligro alto, en toda la demarcación.