Adiós al buen tiempo en Tarragona: se esperan lluvias este miércoles

El otoño ha hecho su entrada en la demarcación de Tarragona y parece que, por fin, ha llegado para quedarse. Las temperaturas han bajado notablemente, sobre todo durante la madrugada y a primera hora de la mañana, por lo que el frío comienza a notarse en toda la región.

Eso sí, a este frío se le sumará la lluvia, que hará acto de presencia en la demarcación este miércoles. De hecho, según el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), será durante la madrugada cuando la precipitación llegue por el extremo sur de Tarragona y, de manera progresiva, se extenderá hacia el norte, aunque de forma débil y dispersa.

El Meteocat indica que, durante la mañana, también se esperan algunos chubascos moderados en el sector central del litoral y prelitoral de Cataluña. A partir de media tarde, la intensidad de la lluvia disminuirá de manera generalizada, aunque el ambiente seguirá siendo fresco.