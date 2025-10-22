El viento pone en alerta amarilla a Tarragona: rachas de más de 70 km/h este jueves

Protección Civil ha activado en fase de alerta el plan Ventcat porque se esperan rachas fuertes de viento jueves en el centro del país, Ponent y el litoral. Según ha informado el Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat), desde la mañana del jueves y hasta la noche se pueden producir rachas de viento de más de 72 km/h.

De hecho, el Meteocat ha activado el aviso amarillo -peligro moderado- en varios puntos de la demarcación. Así pues, las comarcas de Tarragona afectadas por este episodio de fuerte viento son el Baix Camp, el Alt Camp, el Priorat, el Tarragonès, la Conca de Barberà y el Baix Penedès.

Por este motivo, Protección Civil pide prudencia ante el primer episodio de fuerte viento del otoño. El suelo está muy húmedo después de varios días de precipitaciones intensas, por lo que muchos árboles pueden estar mal podados, por lo que pueden caer ramas, y también pueden producirse desprendimientos de terreno.

Asimismo, hay muchas poblaciones donde se celebran ferias y mercados o ya están colocando la iluminación de Navidad. Hace falta que todas las decoraciones estén bien aseguradas y, si procede, retirarlas para evitar que puedan caer. El CECAT ha hecho llegar el comunicado de la activación del plan a todos los municipios afectados.