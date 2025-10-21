Cambio de hora: ¿a qué hora amanecerá y anochecerá en Tarragona?

El objetivo del cambio de hora es optimizar el uso de la luz solar y reducir el consumo energético.Mehes Daniel

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez

Con la llegada del otoño y el fin del verano, España afronta este fin de semana el cambio hacia el horario de invierno. De hecho, durante la madrugada de este domingo, 26 de octubre, se retrasarán los relojes una hora —a las 03:00 pasarán a ser las 02:00—, y con ello se modificarán los horarios en los que amanecerá y anochecerá.

Este ajuste obedece a una directiva europea que desde el año 1980 regula el horario estival e invernal con el objetivo de optimizar el uso de la luz solar y reducir el consumo energético. Aunque la normativa actual se consolidó en el 2000, el debate sobre su utilidad se mantiene vivo año tras año.

Una consulta ciudadana promovida por la Comisión Europea reveló que más del 80 % de los participantes querían eliminar los cambios horarios. Pero la falta de consenso entre estados europeos y la aparición de la pandemia dilataron cualquier decisión concreta. En España, encuestas del CIS han indicado que el 65 % de la población prefería mantener el horario de verano de forma permanente.

Este mismo lunes, el presidente Pedro Sánchez anunció que ha llevado la propuesta a la UE de eliminar los cambios de hora a partir de 2026. Según su mensaje, el sistema «ya no tiene sentido», ya que, según él, apenas reporta ahorro energético y conlleva impactos negativos para la salud y el bienestar de la ciudadanía.

En cuanto a Tarragona, justo antes del cambio de hora, el sol sale aproximadamente a las 08:15 horas y se pone sobre las 19:06 horas. Tras el cambio, esos horarios variarán, adelantando las primeras luces de la mañana y oscureciendo antes al caer la tarde.

Por lo tanto, con el cambio de hora, se prevé que en la provincia de Tarragona amanezca prácticamente una hora antes, sobre las 07:20 horas. Eso sí, también anochecerá antes y a las 18:00 horas ya será de noche, ya que la primera puesta de sol está prevista para las 17:58 horas.