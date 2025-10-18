Protección Civil desactiva la alerta del plan Inuncat sin incidencias destacables

Efectivos de los Bomberos trabajan para recuperar un coche sin ocupantes arrastrado por el río Ripoll a SabadellBomberos de la Generalitat

Protección Civil ha desactivado este domingo la alerta del plan Inuncat sin incidencias destacables y mantiene el plan en fase de prealerta delante la previsión de posibles chubascos intensos en el litoral y prelitoral central de Barcelona, el Penedès y el Camp de Tarragona, llegando hasta la Selva.

Según el Servicio Meteorológico de Cataluña (SMC), las tormentas pueden dejar registros superiores a los 20 litros en 30 minutos en estas zonas hasta a última hora del sábado.

Los chaparrones intensos afectaron ayer viernes por la tarde al área metropolitana de Barcelona, con ocho servicios de los Bomberos de la Generalitat en varios puntos del Vallès Occidental y un coche arrastrado por el río Ripoll a Sabadell, sin ocupantes en el interior.

Ocho dotaciones de los Bomberos, entre las cuales un helicóptero con GRAE y unidad subacuática, hicieron la búsqueda y consiguieron llegar hasta el punto donde había quedado parado el vehículo, en la cama del río y en un punto donde el caudal era más bajo.

El turismo estaba volcado y con ellos luces encendidas, pero una vez se pudo acceder al interior, las dotaciones de Bombers comprobaron que no había nadie dentro. En paralelo, la Agencia Catalana del Agua (ACA) emitió un aviso hidrológico por situación meteorológica adversa al Vallès Occidental y el Oriental.

La lluvia también causó complicaciones al tráfico buena parte de la tarde en la zona, especialmente en la AP-7, en la B-30, en la C-58 y en la C-17, en todos los casos en el área metropolitana.

Protección Civil recuerda la importancia de extremar las precauciones en la movilidad y en las actividades en el exterior ante la posibilidad de episodios de lluvia localmente intensa. Hay que evitar atravesar, ríos, rieras y barrancos, y acercarse a zonas inundables.