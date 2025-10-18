El Meteocat activa la alerta pora lluvias intensas este sábado en Tarragona

Imagen de archivo de un episodio de lluvia en Tarragona.

Creado: Actualizado:

El Servicio Meteorológico de Cataluña ha actualizado este sábado el aviso de situación meteorológica de peligro por intensidad de lluvia.

Según la previsión, entre las 14.00 y las 20.00 horas ha posibilitado que se registren más de 20 mm en sólo 30 minutos. El aviso es de nivel amarillo (1 sobre 6), el que indica peligro bajo pero con riesgo de chubascos localmente fuertes.

Les comarcas tarraconenses afectadas son el Baix Camp, el Priorat, el Tarragonès, el Alt Camp y el Baix Penedès, donde se prevén chaparrones de distribución irregular a partir del final de la mañana.

Según el Meteocat, las precipitaciones serán en general débiles o moderadas, y acumularán cantidades escasas o poco abundantes, aunque de manera local pueden descargar con fuerte intensidad y dejar cantidades notables de lluvia en poco tiempo.

En algunos casos, los chubascos podrán ir acompañados de tormenta eléctrica.