PortAventura World prepara una reforma sin precedentes para Dragon Khan

PortAventura World se prepara para darle un nuevo impulso a su emblemática montaña rusa Dragon Khan, que este 2025 cumple 30 años ofreciendo emociones fuertes a millones de visitantes. Tras cerrar la temporada, el parque iniciará en enero una reforma técnica sin precedentes destinada a alargar la vida de esta atracción única.

Según explica Sergio Fraile, director de Servicios Técnicos de PortAventura, «a partir del 7 de enero, cuando cerremos el parque, vamos a realizar unas labores de mantenimiento bastante complejas y técnicas que no habíamos hecho hasta el momento. Vamos a hacer un retrack parcial de Dragon Khan. O sea, vamos a cambiar tanto el vertical loop como el cobra roll completamente».

Esta actuación, que implica la sustitución de las vías, es una medida clave para asegurar que Dragon Khan siga siendo referente de adrenalina y diversión durante muchos años más. «Aunque a diario realizamos mantenimiento de esta atracción, queremos alargar la vida de esta experiencia icónica», añade Fraile.

Dragon Khan, que ha acumulado millones de viajes desde su apertura, es una de las montañas rusas más reconocidas de Europa, y su renovación supone una apuesta por mantener viva una experiencia clásica dentro del resort.

El parque cerrará sus puertas a comienzos de enero y acometerá estos trabajos, por lo que los visitantes podrán disfrutar de una atracción renovada en la próxima temporada, con la misma adrenalina pero con una infraestructura mejorada y preparada para las próximas décadas.