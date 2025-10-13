Meteorología
Mapa de lluvia en Tarragona: la DANA Alice no da tregua y puede intensificarse esta tarde
El Meteocat alerta que, en las próximas horas, pueden volverse a producir lluvias torrenciales en la demarcación
La demarcación de Tarragona, y más concretamente las Terres de l'Ebre, están viviendo un infierno con la llegada de la DANA Alice, que ha inundado las calles de muchos municipios ebrenses y ha provocado numerosos daños, por lo que se tardará en volver a la normalidad.
Si bien la intensidad de la lluvia ha disminuido en las últimas horas, el Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) ha avisado de que el episodio todavía no ha acabado. De hecho, se espera que esta tarde la situación vuelva a empeorar en la demarcación.
Por este motivo, el Meteocat ha activado la alerta naranja -peligro alto- en el Montsià y el Baix Ebre y la alerta amarilla -peligro moderado- en la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Priorat, el Baix Camp, el Alt Camp, el Tarragonès y el Baix Penedès por intensidad y acumulación de lluvia.
El Meteocat prevé que se puedan acumular más de 100 litros por metro cuadrado en menos de 24 horas en el Baix Ebre y el Montsià y que puedan caer más de 40 litros en media hora en estas comarcas y, además, en las mencionadas anteriormente que se encuentran en alerta amarilla.
Ebre
Los pueblos de Tarragona más afectados por la DANA Alice: acumulaciones de casi 300 l/m2
Daniel Cabezas Ramírez