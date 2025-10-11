Imagen de archivo de un episodio de lluvia en Tarragona

El Servicio Meteorológico de Cataluña ha actualizado este sábado el aviso de situación meteorológica de peligro por intensidad de lluvia, con afectaciones especialmente relevantes en las comarcas de las Terres de l'Ebre y parte del Camp de Tarragona.

El aviso se extiende desde este sábado a las 08:00 h hasta el lunes a las 08:00 h, y prevé la posibilidad de precipitaciones superiores a los 40 mm en sólo 30 minutos, un umbral que puede comportar inundaciones puntuales e incidencias en zonas urbanas y de mala drenaje.

El grado máximo de peligro asignado por el Meteocat es de nivel naranja (4 sobre 6), sobre todo durante la jornada del domingo, cuando las lluvias más intensas se concentren en las comarcas del Baix Ebre, el Montsià, el Baix Camp, el Tarragonès y el Baix Penedès.

En paralelo, el nivel amarillo de aviso —que indica peligro moderado— se aplicará a la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, i el Priorat.

De cara al lunes, el episodio de lluvia se replegará hacia el Baix Ebre y el Montsià, donde se mantendrá el aviso en nivel amarillo.

Protección Civil recomienda extremar la precaución en desplazamientos por carretera y evitar zonas inundables durante las horas de más intensidad de lluvia.