Protecció Civil activa la alerta Inuncat por las fuertes lluvias previstas en las Terres de l'Ebre

El barranco de la Galera al lado de la C-12 entre Tortosa y Amposta

Protección Civil de la Generalitat ha activado este viernes por la tarde la fase de alerta del plan Inuncat por la previsión de intensidad y acumulación de lluvias este sábado 11 y el domingo 12 en el sur del territorio, principalmente en las comarcas de las Terres de l'Ebre.

Según el aviso del Servicio Meteorológico de Cataluña (SMC), el episodio por intensidad de lluvias empezará por la mañana del sábado y se alargará hasta la madrugada del domingo. En algunos casos, las precipitaciones podrán ser localmente torrenciales, por lo cual podría haber crecimientos repentinos de barrancos, rieras y torrentes.

La previsión es que se llegue al umbral de 40l/m² en 30 minutos, principalmente en el Baix Ebre y Montsià, a partir del mediodía del sábado y hasta por la mañana del domingo. Les comarcas del Ebro también serán las más afectadas por la previsión de acumulación de lluvia (100 l/m2 en 24h).

A partir del domingo por la mañana, se espera que disminuya la intensidad de las lluvias, que se extenderán hasta por la tarde también en el litoral del sur y del centro de Cataluña.

Protección Civil recuerda la importancia de extremar las precauciones en la movilidad y en las actividades en el exterior ante la posibilidad de episodios de lluvia localmente intensa. Pide evitar atravesar, ríos, rieras y barrancos, y acercarse a zonas inundables.

Los gestores de cuencas (Agencia Catalana del Agua, la Confederación Hidrográfica del Ebro y la del Júcar) han informado de que harán una intensificación de la vigilancia ante las previsiones adversas y la posibilidad de crecidas repentinas en torrentes y barrancos sobre todo en la zona del Ebro.