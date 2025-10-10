Tarragona cuela dos hospitales entre los mejores de España, según el ranking BSH 2025

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

El Hospital Universitari Sant Joan de Reus y la Clínica Terres de l’Ebre han sido reconocidos entre los mejores centros sanitarios del país, según los resultados de la séptima edición de los Premios Best Spanish Hospitals (BSH). Ambos destacan por su desempeño en procesos médicos y asistenciales, dentro de sus respectivas categorías.

En total, 19 hospitales catalanes han sido galardonados en esta edición de los premios, que evalúan diferentes indicadores de calidad y eficiencia en áreas como la cirugía, atención maternoinfantil, urgencias, UCI y procesos médicos generales. De estos, 15 pertenecen al sistema público o concertado de salud de Catalunya.

Catalunya y Madrid se sitúan a la cabeza en número de centros reconocidos, aunque el caso catalán destaca por una distribución más equilibrada a nivel territorial. Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona han tenido representación en esta edición.

Entre los centros premiados figuran hospitales de alta tecnología como el Sant Joan de Déu de Barcelona o el Hospital de Sant Pau, así como centros comarcales como el de Mollet, Figueres, Viladecans o Sant Celoni. En el ámbito privado, han destacado centros como la Clínica Corachan o el Sagrat Cor por sus resultados en procesos quirúrgicos y médicos.

El Hospital Universitari Sant Joan de Reus y la Clínica Terres de l'Ebre, situada en Tortosa han sido distinguidos por sus rendimientos en procesos generales. Estos reconocimientos ponen en valor la calidad asistencial más allá del área metropolitana y subrayan la importancia de contar con centros bien equipados y gestionados en todo el territorio.

Los Premios BSH se han consolidado como uno de los principales sistemas de evaluación independiente del sistema hospitalario español. Sus análisis se basan en datos reales de actividad asistencial y calidad clínica, permitiendo una comparación objetiva entre centros con perfiles similares.