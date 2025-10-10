¿Lloverá este fin de semana en Tarragona?

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

El Servei Meteorològic de Catalunya, más conocido como Meteocat, ha activado la alerta naranja -peligro alto- y amarillo -peligro moderado- en varias comarcas de la demarcación de Tarragona por las fuertes lluvias que se están produciendo a causa de la llegada de la borrasca Alice.

Concretamente, los avisos que ha emitido el Meteocat son tanto por acumulación de lluvia como por su intensidad, ya que se pueden superar los 40 litros por metro cuadrado en media hora y los 100 litros por metro cuadrado en 24 horas en varios puntos de la provincia.

Estos avisos están activos tanto el sábado como el domingo y, mientras que las comarcas más afectadas por la DANA son el Montsià y el Baix Ebre -en alerta naranja-, también destaca el aviso amarillo en la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Priorat, el Baix Camp, el Tarragonès y el Baix Penedès.

Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) indica que tanto para el sábado como para el domingo hay una probabilidad de lluvia del 100% y prevé que estas precipitaciones se mantengan durante el principio de la semana que viene.