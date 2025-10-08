Una nueva DANA llega a Tarragona: se llama Alice y podría dejar fuertes lluvias en los próximos días

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha nombrado la primera DANA (depresión aislada en niveles altos) de impacto de la temporada, con el nombre de Alice, y que provocará chubascos muy fuertes y persistentes en zonas del este peninsular, entre ellas Tarragona, y las Baleares durante los próximos días.

Según la Aemet, Alice dejará tormentas localmente intensas y acumulaciones de «lluvias significativas en cortos periodos de tiempo» durante los próximos días, sobre todo a partir del jueves cuando se podrán acumular hasta 100 litros por metro cuadrado en cuatro horas en algunas zonas.

En el caso de Tarragona, se espera que la DANA llegue este mismo jueves y que las lluvias sean frecuentes hasta principios de la semana que viene. De hecho, según la Aemet, la probabilidad de lluvia en la provincia para el jueves es del 100%, para el viernes del 85%, para el sábado del 80%, para el domingo del 95%, para el lunes del 75% y para el martes del 55%.

Desde la Agencia de Meteorología recomiendan «extremar las precauciones» y mantenerse informado de los avisos meteorológicos en vigor a través de su web oficial y su aplicación móvil, donde se actualizan los partes y alertas en tiempo real.

Alice es el nombre de la primera de las borrascas de impacto de esta temporada, que mantendrá próximamente en alerta a territorios como Cataluña, la Comunidad Valenciana y Baleares, donde el jueves podrán acumularse hasta 100 litros en cuatro horas en algunas zonas.

El nombramiento de las danas con gran impacto, algo que hasta ahora no se hacía y que Aemet anunció ayer lunes que comenzaría a hacer, ayudará a identificar el riesgo asociado a las mismas que no siempre es extremo sino que varía de unas a otras.

Alice es la primera dana de gran impacto nombrada por el Grupo Suroeste Europeo, al que pertenece Aemet, durante la temporada 2025-2026 y que está formado por los Servicios Meteorológicos Nacionales de Portugal (IPMA), Francia (Météo-France), Bélgica (RMI), Luxemburgo (MeteoLux), Andorra (Servei Meteorològic Nacional) y España.