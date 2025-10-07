Los cinco pueblos que debes visitar para decir que conoces Tarragona

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

Aunque Tarragona puede llegar a quedar en segundo plano frente a los destinos más conocidos de Cataluña como Barcelona o la Costa Brava, la provincia esconde auténticas joyas que, más allá de PortAventura, ofrecen historia, arquitectura, naturaleza y tradición. La revista Viajar ha destacado cinco pueblos que deberías conocer para poder decir que realmente has explorado Tarragona.

Reus

Reus, famosa por su vermut y por ser el lugar de nacimiento de Antoni Gaudí, ofrece una experiencia única para los amantes del modernismo. Aunque la ciudad no cuenta con obras del propio Gaudí, sus calles están llenas de edificios modernistas, y en cada uno se puede encontrar una placa dorada con información sobre la obra, el arquitecto y el año de edificación.

La Ruta del Modernismo es una de las mejores maneras de descubrir los secretos arquitectónicos de la ciudad. En la Plaza Mercadal destaca la Casa Navàs, diseñada por Lluís Domènech i Montaner, uno de los arquitectos más relevantes de la época, conocido por su trabajo en el Hospital de Sant Pau y el Palau de la Música en Barcelona.

Cambrils



Cambrils, con su encantador paseo marítimo, es el lugar perfecto para disfrutar de un día de relax. De hecho, el municipio es ideal para tomar algo antes de comer o disfrutar de un helado por la tarde.

El puerto y la brisa del mar hacen de este pequeño pueblo costero un destino ideal para paseos tranquilos, especialmente cuando llega el buen tiempo. Cambrils es famoso por su gastronomía, y no es raro que entre tapa y tapa, uno termine comiendo en este pintoresco pueblo.

Montblanc

Conocida por su impresionante legado medieval, Montblanc es una de las ciudades más fascinantes de la provincia. Rodeada por una muralla medieval del siglo XVI, muchas de sus casas están construidas utilizando restos arqueológicos y partes de la propia muralla.

Se cree que la famosa leyenda de Sant Jordi tiene lugar en este pueblo. Cada año, durante la semana del 23 de abril, se organiza una feria medieval que transporta a los visitantes al pasado, siendo una de las celebraciones más destacadas de la región.

Poblet

El Monasterio de Santa María de Poblet, Patrimonio de la Humanidad, es uno de los monasterios cistercienses más grandes y mejor conservados de Europa. Fundado en el siglo XII, este impresionante monumento es el alma de Poblet.

Rodeado de montañas y bosques, ofrece vistas espectaculares, especialmente en otoño, cuando el entorno natural se viste de colores cálidos. Poblet es el lugar perfecto para aquellos que buscan una mezcla de historia, cultura y naturaleza en un solo lugar.

Prades

Prades es la mezcla perfecta entre un pueblo pintoresco y naturaleza. Famoso por sus edificios de piedra roja y su entorno montañoso, este pueblo está ubicado en la Sierra de Prades, un lugar ideal para los amantes del senderismo y el ciclismo. El Poble Vell, su casco antiguo, ha sido declarado Bien Cultural de Interés Nacional y es un lugar ideal para pasear y disfrutar de la arquitectura medieval.

El Mirador de les Crestes es uno de los puntos más impresionantes de la zona, desde donde se pueden ver unas vistas privilegiadas. Durante el invierno, Prades se convierte en un destino popular debido a la presencia de nevadas, aunque también es un lugar perfecto para explorar en verano, con rutas y pantanos para disfrutar del agua.