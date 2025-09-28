Illa pide «máxima precaución» ante la alerta por fuertes lluvias en Cataluña

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido «máxima precaución» ante la alerta por fuertes lluvias en Cataluña este domingo. A través de un mensaje publicado esta mañana en la red 'X', la cabeza del ejecutivo ha hecho un llamamiento para evitar desplazamientos innecesarios y no ir a zonas inundables, además de seguir las recomendaciones de Emergencias.

Protección Civil ha activado la alerta del Plan Especial de Emergencias por Inundaciones (Inuncat) por la previsión de lluvias fuertes el domingo y lunes en la mitad oeste de Cataluña y especialmente en el extremo sur.

Se pueden superar los 20 litros por metro cuadrado en 30 minutos a la mitad occidental del territorio. El Servicio Meteorológico de Cataluña ha emitido un aviso por intensidad de lluvia a partir del domingo a las dos de la tarde y hasta el lunes por la noche.

Se pueden superar los 20 litros por metro cuadrado en 30 minutos a la mitad occidental del territorio, y con más probabilidad en el sur del país (Baix Ebre y Montsià). Los chubascos a menudo irán acompañados de tormenta y granizo o piedra pequeña.

Además, el Servicio Meteorológico de Cataluña ha emitido un aviso de lluvia acumulada que puede superar los 100 litros por metro cuadrado en 24 horas el domingo a partir del mediodía y hasta por la tarde del lunes en el Baix Ebre y en el Montsià.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) también ha emitido avisos por lluvias y tormentas en Cataluña, sobre todo en el litoral de Tarragona, donde se pueden acumular en 12 horas 80 litros por metro cuadrado.

Protección Civil ha pedido «extremar las precauciones en la movilidad y en las actividades en el exterior ante la posibilidad de precipitaciones que localmente pueden ser intensas». Así, recomiendan evitar atravesar ríos, rieras y barrancos, y acercarse a zonas inundables.