Valls iniciará la temporada con una calçotada popular y 500 degustaciones

La Cooperativa Agrícola de Valls estrenará la temporada el 22 de noviembre con una calçotada popular que complementará el Calçofest. El acto se ha presentado simbólicamente en uno de los campos de calçots de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Calçot de Valls, que ofrecerá el típico producto vallense durante todo el festival.

La temporada y el festival iniciarán simultáneamente cuando se cojan las cebollas plantadas durante la presentación en el mismo campo.

El vicepresidente de la entidad, Daniel Rovira, ha asegurado que este año «se espera una gran campaña en calidad» y que el producto estrella del territorio, el calçot, estará disponible justo para al inicio del festival.

«Las lluvias y el buen tiempo han ayudado» ha indicado Rovira, que prevé una cosecha abundante en el IGP Calçot de Valls para cubrir la demanda del festival, la calçotada y las actividades gastronómicas. La entidad también se ha mostrado sorprendida por la gran acogida del festival y la demanda de productos en el territorio gracias al impulso de este, y valora positivamente el trabajo de colaboración entre el consistorio y la IGP vallense.

Desde este jueves 25 de septiembre se podrán adquirir las entradas para la calçotada popular, y la Cooperativa ya ha iniciado la venta de 500 degustaciones a un precio de 15 euros, disponibles únicamente a través de la web del festival Calçofest.

La calçotada también acompañará la diversidad de actos al centro de Valls y los restaurantes de la ciudad se sumarán también al proyecto con ofertas especiales para celebrar también el arranque del festival. Una iniciativa pensada para dinamizar el comercio gastronómico y llenar la ciudad de visitantes, eso sí, con entrada anticipada por la calçotada popular no asociada al festival.

La calçotada popular que se celebrará en noviembre será una previa para la Gran fiesta de la Calçotada de Valls que, tradicionalmente, se lleva a cabo en enero y cumplirá 44 ediciones el próximo año y que continuará con la temporada en la ciudad.