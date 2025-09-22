El Calçofest de Valls cambia de ubicación para ampliar el aforo

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La organización de la primera edición del festival Calçofest, que se celebrará en Valls el próximo 22 de noviembre, ha decidido cambiar de ubicación para aumentar el aforo. El éxito de la reserva previa de entradas para el macroconcierto único que reunirá en Valls Figa Flawas, The Tyets, Buhos, La Fúmiga, Els Catarres, Ginestà, Les Que Faltaband, Maria Jacobs y DJ Trapella ha llevado la organización a ampliar el espacio y dar cabida a todavía más público.

Este lunes la organización ha presentado todas las novedades de este festival que unirá cultura, música y gastronomía, marcando el inicio oficial de la temporada de calçotades. La presentación ha tenido lugar en un campo de calçots de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Calçot de Valls, con un gesto simbólico: la calzada de una cebolla, que crecerá hasta el arranque del primer calçot, prevista para el mismo día del festival, el 22 de noviembre.

Éxito de venta de entradas

Después del impacto del lanzamiento inicial del Calçofest el pasado 4 de agosto -con 1.800 entradas vendidas en menos de 24 horas, y de haber alcanzado a estas alturas ya la cifra de 6.000-, la organización ha decidido trasladar el festival a un gran solar situado en el paseo President Tarradellas del barrio del Fornàs.

Se trata de un espacio más amplio, con más comodidad para el público y con aparcamiento fácil y próximo. Se instalará una gran carpa de 5.000 m² y otras carpas adyacentes que acogerán los diferentes servicios y espacios del festival. Esta nueva infraestructura permitirá crecer hasta los 8.000 asistentes, una cifra viable al ritmo actual de venta.

Eduard Ortega, codirector del Calçofest, destaca que «la gran respuesta del público nos demuestra que el festival nace con vocación de futuro y con capacidad de convertirse en un una cita de referencia al calendario cultural y gastronómico del país». En este sentido, Joan Ibarra, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Valls, señala que «el Calçofest va mucho más allá de un acontecimiento puntual: es una apuesta para que la ciudad y el producto que lo identifica, el calçot, sean protagonistas de una experiencia cultural y gastronómica de primer nivel».

El Calçofest combinará el concierto con una amplia oferta gastronómica. Así, el recinto del festival acogerá foodtrucks con platos elaborados con calçots y un espacio fotográfico tematizado para que los asistentes puedan inmortalizar su experiencia.

Además, desde este mismo jueves 25 de septiembre a las 12h se podrán adquirir los tickets para la calçotada popular, que se celebrará en el parking de la Cooperativa Agrícola de Valls. Se ponen a la venta 500 degustaciones a un precio de 15 euros, disponibles exclusivamente a través de la web del Calçofest.

El Calçofest Matí

Pero además de la calçotada popular y el macroconcierto, el Calçofest arrancará mucho antes. Así, la jornada empezará en el Patio con el Calçofest Matí, con un programa matinal que incluirá artistas y colectivos vallenses como la compañía de circo Passabarret; la música de la genuina banda de versiones Tàrraco Surfers con Joan Reig en la batería; las escuelas de danza Adagi e Infinity Dansa; y el mago vallense Dario Proximity, que traerá su magia de cerca y de contacto directo con el público. Además, también habrá otras propuestas de música y artes escénicas.

En la misma plaza, varios restauradores ofrecerán catas de calçotada, casados con vinos de la DO Tarragona, que también estará presente, convirtiendo el Centro Histórico de Valls en un espacio de encuentro y degustación.

Bus lanzadera

Para garantizar una experiencia cómoda y sostenible, el festival contará con un servicio de bus lanzadera gratuito con el autobús municipal. El servicio enlazará la Estación de Autobuses, el recinto del Calçofest y la Sala RedStar, con horarios de 16 a 19 h y de 0 a 4.30 h de la madrugada. Este servicio quiere facilitar la llegada de visitantes de todas partes y al mismo tiempo evitar la saturación del tráfico.

El Calçofest es el nuevo festival organizado por la sala Redstar de Valls y Boom Boom Produccions y cuenta con el apoyo del Departament de Cultura de la Generalitat, la Diputació de Tarragona, el Ayuntamiento de Valls, la Cámara de Comercio de Valls y la Indicación Geográfica Protegida Calçot de Valls.