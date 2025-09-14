Protección Civil desactiva la alerta por el episodio de lluvias fuertes

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Protección Civil ha desactivado la alerta del plan Inuncat una vez finalizado el episodio de lluvias fuertes y después de que las tormentas que han caído durante la madrugada de este domingo no hayan provocado incidencias relevantes.

El teléfono de emergencias 112 ha recibido un total de 945 llamadas por los chubascos torrenciales -el 56% provenientes del Vallès Occidental- mientras que los Bombers de la Generalitat han recibido más de 450 avisos, la mitad provenientes de la región metropolitana norte (248), especialmente Vallès Occidental y Baix Llobregat.

Según ha publicado 'Nació Digital', la Generalitat de Catalunya tiene pendiente revisar el plan Inuncat desde el 2019 y el 45% de los municipios con riesgo de inundación todavía no disponen del documento obligatorio para hacer frente. Protecció Civil alega este retraso de seis años por la «complejidad del proceso» y por la dificultad en integrar la nueva realidad vinculada al cambio climático.

En paralelo, el plano Inuncat obliga en un total de 521 ayuntamientos a que tengan plan municipal para este riesgo de inundación. Sin embargo, sólo lo cumplen 282, un 54% del total. En cambio, 191 lo tienen caducado o pendiente de revisión -se tienen que actualizar cada cuatro años- mientras que 48 todavía no lo han presentado.

En este último grupo hay grandes ciudades con riesgo de inundación muy alto como Badalona y poblaciones medias como la Roca del Vallès, Vilassar de Mar, Montcada i Reixac o Ripollet. Precisamente, estas dos últimas sufrieron ayer sábado las consecuencias de los aguaceros, que dejaron entre 60 y 100 litros en el Baix Llobregat y el Vallès Occidental.

Crecida del Besòs y el Llobregat

La Agencia Catalana del Agua (ACA) emitió avisos ayer sábado por la noche por el incremento del caudal de ríos y rieras, con especial atención en el río Besòs y el río Llobregat. Durante la madrugada los caudales se han ido normalizando y a estas alturas la situación es de normalidad.

El teléfono de emergencias 112 ha recibido en este episodio de lluvia un total de 945 llamadas que han generado 558 incidentes. El 55,73% de las llamadas en el Vallès Occidental, el 12,32% en el Barcelonès y el 7,96% en el Baix Llobregat. Les incidencias más numerosas han sido por caída de árboles o elementos estructurales, inundaciones y por incidencias relacionadas con el tráfico.

Más de 450 avisos a los Bomberos

Los Bomberos de la Generalitat han atendido -desde la noche del viernes y hasta las 14.00 horas de este domingo- 451 avisos relacionados con el episodio de lluvias. El grueso de los servicios atendidos por los Bombers se han localizado en las comarcas del Vallès Occidental y el Baix Llobregat, aunque el sábado por la mañana se concentraron en las comarcas de Gerona (Gironès y Baix Empordà).

Los Bombers han sido requeridos para resolver problemas de inundaciones en bajos o garajes, por acumulación de agua en la vía pública o por varios vehículos bloqueados con el agua. También para retirar árboles o ramas caídas, sobre todo esta madrugada en el centenar de avisos en el Vallès Occidental, y algún desprendimiento de piedras en la vía.

Los últimos servicios de los Bomberos se han hecho este domingo por la mañana a raíz de un fuerte chubasco que ha afectado sobre todo a la Ametlla de Mar (Baix Ebre), en la zona de Sant Jordi d'Alfama. Se han revisado calles, retirado mobiliario urbano de la vía pública y se ha hecho limpieza de calzada.

Tres carreteras cortadas en la montaña de Montserrat

Con respecto a la red vial, varias carreteras se vieron afectadas por desprendimientos y derrumbamientos. Se cortó el ramal de la A-2 hacia la AP-7, entre Abrera y Esparreguera. Un charco de agua en la C-58 en Terrassa, en sentido Manresa, obligó a reducir un carril. Y tres carreteras de la zona del Parque Natural de la Montaña de Montserrat quedaron cortadas.

Se trata de la B-112 en Collbató (Baix Llobregat); la BP-1103, entre el Bruc y Monistrol de Montserrat; y la BP-1121, entre Castellbell y el Vilar y Monistrol. Otras vías afectadas fueron la GI-552 en Riells i Viabrea, y la B-124 en Sant Llorenç Savall.