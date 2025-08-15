126 municipios de 13 comarcas tendrán peligro extremo de incendio este sábado

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

126 municipios de 13 comarcas tendrán este sábado peligro extremo de incendio, según ha informado el Gobierno. Se activará el nivel 4 del Plan Alfa en municipios del Alt Camp, el Alt Empordà, el Baix Camp, el Baix Ebre, la Conca de Barberà, las Garrigues, el Montsià, la Noguera, el Pallars Jussà, el Priorat, la Ribera d'Ebre, el Segrià y la Terra Alta.

Además, los Agents Rurals restringirán los accesos a 11 espacios naturales del país por el elevado riesgo de fuego forestal. Son el Cap de Creus; la sierra del Albera; las montañas de Tivissa, Vandellòs, Llaberia y Pradell; la sierra de Montsant; las montañas de Prades; las sierras de Cardó-el Boix; el macizo de los Ports; el Montsec d'Ares; la sierra de Mont-roig, la sierra de Llaveria, y las de Pradell.

Se harán controles de accesos para evitar la presencia humana con el objetivo de reducir el riesgo de que se produzca un incendio y evitar que haya personas en situación vulnerable a la zona caso de fuego. Las medidas estarán en vigor desde las 08.00 horas del sábado hasta las 00.00 horas del martes.

Protección Civil ya ha puesto en alerta el plan especial de emergencias por incendios forestales de Cataluña (Infocat) para los próximos días por las altas temperaturas, la baja humedad y el viento del norte, que se prevé que sople no muy fuerte. La previsión es que el riesgo sea especialmente el elevado sábado y sobre todo el domingo en Terres de l'Ebre, Poniente y el Alt Empordà. Los Agents Rurals también han activado este mismo viernes el nivel 3 del plan Alfa por peligro de incendio en 8 comarcas. De cara al domingo, aparte de los municipios en nivel 4 habrá 128 municipios de 19 comarcas en nivel 3 por peligro muy alto de incendio forestal.

Paralelamente, los Bombers de la Generalitat han activado un refuerzo en las regiones con más riesgo de incendio. Se prevé un refuerzo para garantizar el número de dotaciones en todas las regiones y un refuerzo de la estructura de mando. La activación de la alerta del Infocat implica que las actividades de educación en el ocio como acampadas y rutas se tienen que trasladar a un núcleo habitado o se tienen que suspender. Las actividades vinculadas a las casas de colonias, casales y campus deportivos y equivalentes en espacios naturales de carácter forestal se tienen que llevar a cabo en el interior de edificaciones o en su entorno inmediato. En caso de que no dispongan de estas medidas, se tienen que volver al punto de origen o se tienen que anular. Se permite trasladar las actividades siempre que sea a un núcleo habitado o a una población y que eso no implique hacer una salida o excursión a espacios naturales de carácter forestal. También quedan suspendidas las obras y las intervenciones en la red de carreteras.